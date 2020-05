Under hundre dødsfall i New York

Delstaten New York har siste døgn hatt 84 dødsfall som knyttes til covid-19. Det er første gang siden slutten av mars at det meldes om færre enn hundre døde.

Det opplyste delstatens guvernør Andrew Cuomo lørdag, ifølge New York Times. Døgntallet på 84 er det laveste siden 24. mars.

Totalt er det registrert over 29.000 dødsfall i delstaten, som er den hardest rammede i USA. Totalt er rundt 368.000 registrert smittet.

– Det er uten tvil en tragedie, sa Cuomo om lørdagens dødstall. Men han sa også at den nedadgående trenden var et positivt tegn. New York er langsomt i ferd med å trappe ned de omfattende smitteverntiltakene.

– Det at det er så lavt som det er, er virkelig gode nyheter. I mitt hode ville jeg hele tiden under 100. For meg er det et tegn på virkelig framgang, sa guvernøren.

(©NTB)