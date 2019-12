Underhuset stemte for brexitlov – et viktig skritt nærmere utmelding

Som ventet stemte det britiske Underhuset for Boris Johnsons forslag til brexitlov. Behandlingen av lovforslaget fortsetter over nyttår.

Med et solid flertall for De konservative, regnet alle med at forslaget ville komme seg helskinnet gjennom fredagens avstemning.

– La oss komme sammen som et nytt parlament, bryte opp den fastlåste situasjonen og endelig få brexit unnagjort, sa statsminister Johnson da han formelt ba forsamlingen ta saken opp til debatt noen timer tidligere.

Han var også opptatt av å komme videre etter flere år med opprivende debatt, en folkeavstemning og to valg.

– Idet vi forlater EU er det på tide å samle landet igjen. Denne loven og dette veiskillet i historien om nasjonen vår må ikke bli sett på som en seier for ett parti eller én gruppe, fortsatte statsministeren.

Frykter deregulering

Labour-leder Jeremy Corbyn erkjenner at folk vil legge debatten om folkeavstemning bak seg. Samtidig frykter han at brexitavtalen vil brukes som rambukk for å fjerne reguleringer og legge landet mer åpent for de frie markedskreftene.

Han mener Johnsons brexitavtale legger veien åpen for at statsministeren kan føre landet i en retning Corbyn ikke ønsker.

– Vi er fortsatt overbevist om at det finnes en bedre og mer rettferdig måte å få landet ut av EU på, sa han i fredagens debatt.

Fortsetter i januar

Alt ligger til rette for at Johnson denne gangen klarer å oppfylle valgløftet om å ta Storbritannia ut av EU uten ytterligere forsinkelser. Fristen er nå 31. januar, men det gjenstår fortsatt flere steg i lovgivingsprosessen.

7. januar skal Underhuset debattere eventuelle endringsforslag, før de stemmer igjen. Det er satt av tre dager, slik at forslaget kan sendes til Overhuset torsdag 9. januar. Johnson har forsikret at alt det formelle, inkludert dronningens samtykke, skal være på plass innen utgangen av måneden.

I så fall avsluttes det britiske medlemskapet formelt klokken 23 britisk tid – midnatt i Brussel – den siste dagen i januar.

Forbyr utsettelse

Fredagens vedtak inkluderer et forslag som gjør det ulovlig å forlenge overgangsperioden som varer ut neste år. Avtalen med EU åpner for forlengning med ett eller to år, men det vil altså ikke Johnson ha noe av.

I løpet av overgangsperioden skal britene og EU forhandle om en ny handelsavtale. EU har sagt at det vil bli svært vanskelig å få i stand en omfattende avtale i løpet av bare elleve måneder.

– Vi vil gjøre alt vi kan, sa EUs sjefforhandler Michel Barnier denne uken da han ble spurt om det var mulig å bli enige innen året er omme.