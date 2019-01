Underhuset vedtok forslag som «forbyr» no deal

Underhuset har påført statsminister Theresa May et nederlag og vedtatt et forslag der det heter at Storbritannia ikke kan forlate EU uten en utmeldingsavtale.

Forslaget, som ble fremmet av Caroline Spelman, ble vedtatt med 318 mot 310 stemmer. Det legger klare føringer på May, men er ikke juridisk bindende, noe hun selv har vært opptatt av å understreke den siste uka. Trusselen om å forlate EU uten noen formell utmeldingsavtale er et viktig forhandlingskort overfor blokka, som har gjentatt flere ganger at det ikke er aktuelt reforhandle brexitavtalen. May selv har bedt om støtte til et forslag som gir henne mandat til å forhandle med EU om alternativer til den nåværende løsningen for irskegrensa. Nettopp den løsningen var en av årsakene til at Underhuset den 15. januar med overveldende flertall sa nei til Mays opprinnelige avtale med EU. (©NTB)

