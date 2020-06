Ungarn får asylrefs av EU-domstolen

Det meste av Ungarns asyllov lever ikke opp til landets forpliktelser i henhold til EU-lovgivningen, fastslår EU-domstolen.

Generaladvokat Priit Pikimäe har funnet en rekke brudd på EUs regler. Ungarn får kritikk for ikke å sikre adgang til asylprosessen og muligheten til å søke om beskyttelse, for ulovlig internering i transittsoner og for ulovlige returer av personer som oppholder seg ulovlig i landet.

Den juridiske betraktningen kommer etter at EU har startet en rettslig prosess mot Ungarn for ikke å følge EUs direktiver om mottak, prosedyrer og retur.

Kravet om at asylsøkere må reise til transittsoner ved grensen mot Serbia for å kunne levere søknaden sin, og det at adgangen til disse sonene er begrenset, gjør at mange i praksis ikke får mulighet til å søke om beskyttelse, skriver Pikimäe. Hun anbefaler at kommisjonen opprettholder saken mot Ungarn.

En formell uttalelse fra en av rettens generaladvokater er ikke en dom, men disse betraktningene blir ofte retningsgivende for senere dommer.

I mai kunngjorde den ungarske regjeringen stenging av transittsonen Röszke etter en kjennelse fra EU-domstolen. Retten slo fast at asylsøkere i sonen ble utsatt for frihetsberøvelse, noe som kan være ulovlig. Ungarn avviste kjennelsen, men rettet seg altså likevel etter den.

