Ungarn trosser EU og tar imot russiske vaksiner

Ungarn har mottatt 6.000 doser av den russiske koronavaksinen Sputnik V, opplyser den ungarske utenriksministeren Péter Szijjártó på Facebook.

Ungarns samarbeid med Russland kan føre landet på kollisjonskurs med de andre EU-landene ettersom EU krever at enhver vaksine som brukes i unionen, skal være godkjent av Det europeiske legemiddelverket (EMA).

Foreløpig er det kun vaksinen til Pfizer/Biontech som er godkjent.

Det er ennå ikke besluttet hvordan vaksinedosene skal brukes. Først skal forsendelsen gjennomgås av ungarske leger og eksperter, opplyser utenriksministeren ifølge Reuters.

Ungarn mottok allerede i november ti doser av den russiske vaksinen for at eksperter skulle kunne teste den ut med tanke på at vaksinen muligens skulle kunne produseres i Ungarn.

