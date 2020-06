Universitetet i Oxford vil fjerne Rhodes-statue

Etter store demonstrasjoner åpner universitetet i Oxford for å ta ned statuen av kolonibyggeren Cecil Rhodes.

Statuen står ved Oriel-college ved Oxford, hvor Rhodes selv var student. Han opprettet også Rhodes-legatet, som har gitt 8.000 studenter anledning til å studere ved universitetet.

Nå opplyser Oriel at en uavhengig kommisjon vil undersøke påvirkningen og rollen Rhodes har hatt i collegets utvikling. Oriel vil anbefale at statuen fjernes, men avgjørelsen vil tas av kommisjonen, opplyser Reuters.

Beslutningen tas etter at over 1.000 personer i regi av Rhodes Must Fall-kampanjen 9. juni demonstrerte for å få statuen fjernet.

Rhodes var sentral i utbyggingen av det britiske imperiet i det sørlige Afrika. Gjennom dette tilegnet han seg en betydelig personlig formue ved gruvevirksomhet og innførte også rasistiske segregeringstiltak som ble videreført av apartheidregimet i Sør-Afrika.

Demonstrantene knyttes til Black Lives Matter-bevegelsen og de verdensomspennende protestene etter politiets drap på George Floyd i USA 25. mai.

