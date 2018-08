Universitetsprofessor i Hongkong pågrepet for drap

En professor ved universitetet i Hongkong er pågrepet, mistenkt for å ha drept kona etter at det ble funnet et lik i en koffert på kontoret hans.

Politiet i Hongkong oppdaget en død kvinne, kun iført undertøy og med ledninger rundt halsen, i en koffert inne i en stor boks av tre på kontoret til den 53 år gamle professoren Cheung Kie-chung.

Professoren hadde meldt kona si savnet 20. august, og sa hun ikke hadde kommet hjem etter en krangel de to imellom.

Politiet begynte å fatte mistanke mot Cheung da de så gjennom videoovervåkingsbilder, uten å se tegn til at kona noen gang forlot de tos hjem. Isteden så de Cheung bære en stor boks av tre ut av eiendommen.

Tirsdag ettermiddag gjennomførte de en razzia ved Cheungs kontor, fem minutter unna der han, kona og barna bodde.

– Blod piplet ut av kofferten, og den stinket, sa politisjef Law Kwok-hoi til journalister tirsdag kveld.

Han sier mye tyder på at kvinnen ble kvalt, men sier identiteten hennes og dødsårsaken fortsatt ikke er bekreftet.

