UNRWA advarer mot omfattende palestinsk uro

President Donald Trumps plan for Israel og Palestina kan føre til omfattende uro i de palestinske områdene, advarer UNRWAs leder.

– Mange palestinere er i en tilstand av sjokk og vantro over Trumps fredsplan, sier den fungerende lederen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), Christian Saunders.

Trumps plan åpner for israelsk annektering av Jordandalen og bosetningene på Vestbredden, i strid med en rekke FN-resolusjoner og folkeretten.

Under en pressekonferanse i Genève fredag understreket Saunders at en rettferdig og varig fredsløsning forutsetter at også 6,5 millioner palestinske flyktninger blir hørt.

