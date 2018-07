Uroen fortsetter i Nicaragua - student drept

Over 350 mennesker er drept siden protestene mot Nicaraguas president Daniel Ortega begynte i april. Her begraves studenten Gerald Vasquez, som ble drept da politiet og regimevennlige milits stormet et universitet i Managua 14. juli. Foto: AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )