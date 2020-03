Urolighetene fortsetter på grensen mellom Tyrkia og Hellas

Tåregass og røykgranater preger fortsatt grensen mellom Hellas og Tyrkia, der urolighetene fortsetter mellom migranter, flyktninger og greske grensevakter.

Lørdag kveld forsøkte en gruppe migranter å rive ned et gjerde i et desperat forsøk på å komme seg over grensen til Hellas. Andre kastet steiner på det greske politiet, som svarte med å kaste tåregass mot ungdommene.

Tyrkia har tatt imot 3,6 millioner syriske krigsflyktninger og åpnet nylig grensa mot Hellas for dem som ønsker å søke asyl i europeiske land.

Greske grensevakter har svart med å bruke tåregass, vannkanoner og sjokkgranater for hindre noen fra å ta seg over grensa, og tusenvis venter nå i grenseområdene.

