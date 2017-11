USA: – Bomber mindre i Syria fordi IS kollapser

Den USA-ledede koalisjonen i Syria bomber mye mindre enn før. Grunnen skal være IS' kollaps på slagmarken.

Brigadegeneral Andrew Croft, som koordinerer koalisjonens luftangrep, sa tirsdag at antall angrep har falt kraftig.

850 bomber ble sluppet over Syria i oktober, ifølge Croft. Det var minst 60 prosent lavere enn gjennomsnittet tidligere i år.

– Det reflekterer det faktum at ISIS kollapser, sier Croft.

ISIS er en av flere forkortelser som brukes om den ytterliggående islamistgruppa som kaller seg Den islamske staten (IS).

– De kontrollerer bare rundt 4 eller 5 prosent av området de hadde opprinnelig. Så antallet mål har falt dramatisk, særlig den siste måneden, sier Croft.

I løpet av de siste året har IS gått på en rekke nederlag på slagmarken i Syria og Irak. Gruppa har mistet både storbyen Mosul i Irak og «IS-hovedstaden» Raqqa i Syria.

Kampene for å gjenerobre IS' områder har kostet mange sivile livet i begge landene. En lang rekke land, militsgrupper og opprørsfraksjoner har deltatt i kampene mot IS. (©NTB)

