USA advarer mot reiser til Hongkong etter varsel om ny demonstrasjon på flyplass

USA har bedt amerikanere som skal reise til Hongkong om å utvise forsiktighet, etter at det ble varslet en tre dager lang demonstrasjon på flyplassen i byen.

Det er varslet at den tre dager lange demonstrasjonen på flyplassen vil begynne fredag ettermiddag lokal tid.

Det har vært protester nærmest daglig i Hongkong mot myndighetene og innblanding fra Beijing siden begynnelsen av juni.

Advarselen fra det amerikanske utenriksdepartementet viser til at demonstrasjonene for det meste har vært fredelig, men at det har vært innslag av voldelige sammenstøt.

– Disse demonstrasjonene, som kan finne sted med kort eller ikke noe forhåndsvarsel, vil mest sannsynlig fortsette, heter det i advarselen. Amerikanske reisende bes om å «utvise økt forsiktighet», noe som er en oppgradering fra en tidligere advarsel.

Den kinesiske kunstneren Ai Weiwei uttalte onsdag at han frykter at demonstrantene vil kunne lide samme skjebne som dem som demonstrerte på Tiananmen-plassen i Beijing i 1989. Demonstrasjonene den gang ble slått knallhardt ned på av kinesiske myndigheter, og et ukjent antall mennesker ble drept.

