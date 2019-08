USA advarer Russland og Kina mot å hjelpe Venezuela

Da utsendinger fra 60 land møttes i Peru for å finne en løsning på krisen i Venezuela, benyttet USA anledningen til å advare mot å støtte landets regime.

Det var klar tale fra president Donald Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton da den internasjonale konferansen for demokrati i Venezuela startet i Lima tirsdag.

– Vi sender beskjed til alle tredjeparter som ønsker å gjøre forretninger med Maduro-regimet: Gå fram med ekstrem forsiktighet, sa han.

Den utilslørte advarselen kom et døgn etter at Trump beordret nye og skjerpede sanksjoner rettet mot regimet i Venezuela og president Nicolás Maduro. Disse vil effektivt hindre amerikanske selskap og personer fra å gjøre forretninger med Maduros regjering og dens støttespillere.

Russland og Kina

– Det er ingen grunn til å risikere dine forretningsinteresser med USA for å tjene på et korrupt og døende regime, fortsatte Bolton i Lima tirsdag.

Utsagnene er spesielt rettet mot Maduros allierte Kina og Russland, som fikk klar beskjed om at deres «støtte til Maduro-regimet er uakseptabel».

Bolton oppfordret Russland til ikke «å doble innsatsen i et allerede dårlig veddemål», mens rådet hans til Kina var at den raskeste måten å få tilbakebetalt lånene Venezuela har fått, er ved å støtte «en ny legitim regjering».

Russisk reaksjon

Mens det ikke foreligger noen umiddelbar reaksjon fra Kina på USAs utsagn, har Russlands utenriksdepartement tidligere uttalt at det ikke er noe lovlig grunnlag for å fryse Venezuelas eiendeler, slik USA gjør i de siste sanksjonene. Russisk UD har også lagt til at ingen stat har rett til å diktere sine ønsker for en annen stat gjennom økonomisk undertrykkelse.

Venezuela har kalt straffetiltakene «nok et alvorlig angrep» og anklaget USA for å sabotere forsøkene som de siste månedene har pågått for å finne en politisk løsning på krisen.

Bolton svarte med å si at tiden for dialog er over, og at det nå er tid for handling.

Nye møter

Tirsdagens møte er innkalt av Lima-gruppen, som består av blant annet tolv latinamerikanske land og Canada, der de fleste, i likhet med USA, støtter opposisjonsleder Juan Guaidó og hans planer om å danne en overgangsregjering og nye valg.

Representanter for Guaidó og Maduro har de siste månedene hatt samtaler for å komme fram til en politisk løsning, først i Oslo, så i tre runder i Barbados, med norske diplomater som tilretteleggere.

(©NTB)