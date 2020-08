USA angrep syriske regjeringsstyrker nordøst i Syria

Et amerikansk kamphelikopter har angrepet en syrisk stilling nordøst i Syria, melder syriske medier og eksilgruppen SOHR. En soldat ble drept og to såret.

Angrepet fant sted i landsbyen Tal Dahab i nærheten av byen Qamishli onsdag. Stillingen skal ha blitt angrepet etter at syriske regjeringsstyrker nektet en amerikansk kolonne å passere gjennom området.

USA har ikke kommentert hendelsen.

Spenningen mellom syriske regjeringssoldater og amerikanske soldater har de siste månedene økt nordøst i Syria. Flere ganger har syriske styrker hindret amerikanske soldater i å reise inn i visse områder.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har ikke kommet med noen oversikt over drepte og sårede, men melder at syriske og amerikanske soldater kranglet før helikopteret gikk til angrep.

Hundrevis av amerikanske soldater er stasjonert nordøst i Syria der de fortsatt samarbeider med kurdiske militssoldater som spilte en sentral rolle i å nedkjempe IS.

