USA anklager Assad-regimet for kjemisk angrep i Idlib

Syrias president Bashar al-Assads styrker brukte kjemiske våpen i Idlib-provinsen i mai, fastslår USAs utenriksminister Mike Pompeo, som varsler en reaksjon.

– USA har konkludert med at Assad-regimet brukte klor som kjemisk våpen, sa Pompeo til pressen i New York torsdag.

Angrepet skal «ikke stå uimotsagt», tilføyde utenriksministeren.

USA har tidligere sagt at de undersøker meldinger om et kjemisk angrep i mai under regimets offensiv mot opprørere i provinsen.

