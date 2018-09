Ett terrorangrep i timen i fjor, men færre enn året før

Det blir stadig færre terrorangrep i verden, og antallet ofre for slike angrep faller enda mer. I fjor fant det likevel sted et terrorangrep i timen, viser en fersk rapport fra amerikansk UD. Dette bildet er fra et terrorangrep i Somalias hovedstad Mogadishu 2. september i år, der seks mennesker ble drept, tre av dem barn.