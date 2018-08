USA anklager Russland for vedvarende forsøk på valginnblanding

Amerikanske myndigheter anklager Russland for å drive med en gjennomgående kampanje for å påvirke folkemeningen i USA og kommende valg.

– Vi ser fortsatt en gjennomgående meldingskampanje fra Russland for å svekke og splitte USA, sier Dan Coats, leder for USAs sikkerhetstjeneste.

Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton sier president Donald Trump har satt i sving en omfattende innsats fra myndighetenes side for å beskytte amerikanske valg fra russisk innblanding.

– President Trump har ikke og kommer ikke til å tolerere innblanding i USAs representative styresett, sier Bolton i et brev til Demokratene i Senatet.

Amerikanske sikkerhetsmyndigheter og etterretningstjenester frykter russerne vil forsøke å påvirke både det kommende valget i høst og valget i 2018.

Boltons brev kom noen uker etter at Trump offentlig undergravde konklusjonene fra amerikansk etterretning om russisk valginnblanding. Etter kraftig kritikk fra partifeller i Republikanerne snudde Trump og sa at han godtar disse konklusjonene.

Torsdag sier Bolton at Trump nå står i spissen for «enestående handlinger for å straffe Russland» for forsøk på å påvirke amerikanske valg.

