USA avviser skyld i Tyrkias økonomiske krise

Amerikanske myndigheter avviser at deres sanksjoner har ført til den økonomiske krisen Tyrkia står i. USA mener roten til problemene stikker langt dypere.

– Den økonomiske smerten begynte ikke da vi innførte sanksjonene mot to personer 1. august i år, sier talsperson Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet. Da iverksatte USA sanksjoner mot to tyrkiske ministre.

Tyrkia svarte med sanksjoner mot flere amerikanske ministre, og fredag svarte USA med å doble tollen på tyrkisk stål og aluminium, noe som førte til det kraftigste kursfallet på tyrkiske lira siden 2001.

Nauert hevder hun har økonomer med seg i påstanden om at «det som skjer i Tyrkia stikker langt dypere enn USA» og den nye linjen USA har lagt seg på.

Tirsdag tok Nauert og talskvinne i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, opp temaet rundt den snart to år lange fengslingen av den amerikanske pastoren Andrew Brunson, som er tiltalt for å ha hatt kontakt med kurdiske PKK og Gülen-bevegelsen. Brunson ble nylig overført til husarrest, og saken mot ham skal etter planen innledes 12. oktober.

Sanders sa at Trump er frustrert over at Brunson og andre amerikanske statsborgere i Tyrkia ennå ikke er løslatt.

– Vi kommer til å fortsette å kreve at Tyrkia gjør det som er rett og løslater disse personene, sa Sanders.

