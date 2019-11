USA beskylder Iran for å drive «atomutpressing» etter at landet opplyste de ville starte anriking av uran som er i brudd med den internasjonale atomavtalen.

– Iran har ingen troverdig grunn for å utvide sitt program for anriking av uran, verken på Fordow-anlegget eller andre steder. Det er ikke noe annet enn et tydelig forsøk på atomutpressing som bare vil forsterke landets politiske og økonomiske isolasjon, sa en talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet tirsdag.

Tirsdag sa Irans president Hassan Rouhani i en tale på statlig TV at Iran fra onsdag vil begynne med å sprøyte urangass inn i 1.044 sentrifuger i det underjordiske Fordow-anlegget som ligger i nærheten av den hellige sjiamuslimske byen Qom. I henhold til den internasjonale avtalen om Irans atomprogram skal disse sentrifugene kun brukes uten injisering av gass.

Rouhani sa at Iran håper det varslede bruddet på avtalen kan innebære at noen av de økonomiske sanksjonene mot landet heves. Etter at USA trakk seg fra atomavtalen har landet hatt vanskeligheter med å selge oljen sin.

USA vil derimot ikke bøye av.

– Vil fortsette å øve maksimalt trykk på regimet til det gir opp sin destabiliserende atferd, svarer utenriksdepartementet.

(©NTB)