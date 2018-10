USA bryter vennskapsavtale med Iran

USA bryter en vennskapsavtale som ble inngått med Iran i 1955, og som blant annet omhandler økonomiske forbindelser og konsulære rettigheter.

Utenriksminister Mike Pompeo kunngjorde onsdag at USA nå slår en strek over den gamle vennskapsavtalen, noe som ifølge ham burde ha vært gjort for flere tiår siden.

– Jeg kunngjør nå at USA avslutter vennskapsavtalen med Iran fra 1955. Dette burde ærlig talt ha vært gjort for 39 år siden, sier Pompeo, med henvisning til revolusjonen i Iran i 1979.

Beslutningen er ifølge Pompeo et svar på at Iran onsdag fikk medhold i FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ), som slår fast at deler av USAs sanksjonsregime mot Iran er ulovlig.

Iran viste i sin klage til ICJ blant annet til vennskapsavtalen fra 1955.

(©NTB)

