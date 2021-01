USA dropper vaksine for Guantanamo-fanger

Planen om å tilby koronavaksine til 40 innsatte ved amerikanernes fangeleir ved Guantanamo på Cuba legges foreløpig bort av forsvarsdepartementet.

– Vi setter planen på pause ettersom vi gjennomgår protokollen for styrkebeskyttelse. Vi er fortsatt forpliktet til å beskytte våre soldater, sier Pentagons talsperson John Kirby.

Kirby sier ingen fanger foreløpig har blitt vaksinert. Planen var at fangene skulle få koronavaksine for å beskytte soldatene som jobber i fangeleiren. Den ble møtt med kritikk etter at New York Times tidligere i uken meldte at vaksineringen skulle starte de neste dagene.

Det amerikanske forsvaret har fra før opplyst at fangene skulle få vaksinen samtidig med at de om lag 1.500 som jobber i fangeleiren fikk den.

Den amerikanske fangeleiren på Guantanamo-basen ble opprettet i 2002 i kjølvannet av terrorangrepene mot USA 11. september 2001. Nesten 800 personer har siden sittet der, men det er nå rundt 40 tilbake.

