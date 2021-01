USA-ekspert: Trump kan ha hatt plan om å forsinke prosessen

USA-ekspert Svein Melby tror president Donald Trump kan ha hatt en plan om å egge til opprør for å forsinke prosessen med å overgi makten til Joe Biden.

Seniorrådgiver Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier er ekspert på amerikansk sikkerhetspolitikk. Da demonstranter tok seg inn i Kongressen i Washington onsdag kveld, omtalte Melby det som galskap, men at det ikke var uventet at noe slik kunne skje. Flere titalls tusen Trump-tilhengere hadde samlet seg utenfor bygningen mens Senatet formelt skulle godkjenne Joe Biden som USAs neste president.

– Jeg tror Trump kan ha hatt dette som en plan i bakhodet hele veien. Han har egget mobben til å lage spetakkel for å forsinke prosessen, sier Melby til Aftenposten.

På bakgrunn av bildene av demonstrantenes framferd sier Melby at scenene som utspiller i gatene Washington kan se ut som «en etappe i et kupp».

