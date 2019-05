USA: Flyforbud mot Boeings 737 MAX-fly til slutten av juni

Amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) sier de tidligst i slutten av juni regner med å godkjenne Boeings 73 MAX-fly for å gjenoppta ruteflyginger i USA.

Opplysningene kom fram under et orienteringsmøte mellom FNs luftfartsmyndighet ICAO og det amerikanske FAA torsdag, melder Reuters. Møtet fant sted i Montreal.

Under møtet sa representantene fra FAA at selv om de forventer å åpne for at 737 MAX-flyene kan fly i USA, er det ikke sikkert andre land vil følge etter. Både i Kina, EU og Canada er det sagt at de vil stille egne betingelser for at den ulykkesrammede flytypen igjen kan brukes i kommersiell trafikk.

I alt 346 mennesker er drept i de to ulykkene som er skjedd. Boeing har erkjent en feil i et dataprogram knyttet til flyets simulator.

Møtet i Montreal skjedde samtidig med et møte i Forth Worth i Texas hvor FAA møtte representanter for luftfartsmyndighetene fra over 30 land og hvor temaet var det samme: Hvor fort kan Boeing 737 MAX igjen bli satt inn i trafikk?

FAAs fungerende leder, Daniel Elwell, ville ikke gi noen tidsfrist før møtet startet, men antydet at prosessen kunne ta flere måneder og at selv ikke oktober var et realistisk mål for å sette flyene tilbake i trafikk.

Elwell har tidligere sagt at han håper andre lands myndigheter vil heve flyforbudet kort etter at FAA gjør det.

