USA flytter soldater fra Syria til Irak

USAs plan er at alle de amerikanske soldatene som trekkes ut av Syria, skal stasjoneres vest i Irak, opplyser forsvarsminister Mark Esper.

Dermed er det klart at en av president Donald Trumps begrunnelser for tilbaketrekningen fra Syria, behovet for å «hente hjem soldatene», ikke blir realisert i nærmeste framtid.

– USAs soldater er ikke i kamp- eller våpenhvilesoner. Henter soldatene hjem! tvitret Trump søndag.

Forsvarsminister Esper sier at det amerikanske militæret skal fortsette kampen mot IS for å hindre ekstremistgruppas fremvekst. Esper utelukker ikke at soldatene som er stasjonert i Irak, kan krysse den syriske grensa derfra for å utføre såkalte antiterroroperasjoner.

Esper, som søndag var i Afghanistan, sier han har snakket med den irakiske forsvarsministeren om planen om å flytte de rundt 1.000 soldatene som er på vei ut av Syria, til nabolandet.

Søndag forlot USAs styrker militærbasen Sarrin nordøst i Syria, og dermed er samtlige amerikanske soldater ute av provinsene Aleppo og Raqqa, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Over 70 amerikanske militærkjøretøy, eskortert av helikoptre, passerte ifølge nyhetsbyrået AFPs korrespondent søndag gjennom landsbyen Tal Tamr. De kjørte østover og ut av området der Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil opprette en såkalt sikkerhetssone.

Den amerikanske militærkolonnen skulle trolig til den kurdiskkontrollerte byen Hasaka, ifølge SOHR.

