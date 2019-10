USA forbereder sanksjoner mot Tyrkia

President Donald Trump vil underskrive en presidentordre som gir USA mulighet til å innføre omfattende sanksjoner mot Tyrkia.

Det opplyste finansminister Steven Mnuchin på en pressekonferanse i Det hvite hus fredag. Han understreket at ingen sanksjoner er innført enn så lenge.

– Vi håper vi ikke behøver å gå til det skrittet. Men vi kan stenge ned Tyrkias økonomi dersom det trengs, sa Mnuchin.

Finansministeren la til at en rekke finansinstitusjoner er varslet om at de må være forsiktige og at det kan komme sanksjoner.

