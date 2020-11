USA-forsker mener Trumps oppførsel kvalifiserer til riksrett

Måten Donald Trump har håndtert valgnederlaget på med påstander om valgfusk, kvalifiserer til å stille ham for riksrett, mener USA-forsker Hilmar Mjelde.

Trump hevder at valget blir stjålet og at det har vært utstrakt valgfusk. Det er ikke lagt fram dokumentasjon for dette, men presidenten har varslet flere rettstvister.

Seniorforsker Hilmar Mjelde ved forskningssenteret Norce i Bergen, mener valget ble gjennomført på en god måte, men at presidentens oppførsel er sjokkerende.

– Det gikk ikke greit for seg når det gjelder oppførselen til presidenten, som gikk til frontalangrep på det viktigste aspektet ved demokratiet: Valgprosessen. Det Trump gjorde, kvalifiserer til riksrett. Det var et direkte brudd på presidenteden han har avlagt, sier Mjelde til Uniforum.

