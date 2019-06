USA gir Ukraina militærhjelp for 250 millioner dollar

Ukraina får militærhjelp for 250 millioner dollar av USA slik at landet kan styrke sin forsvarskapasitet både til sjøs og på land.

Beløpet tilsvarer nær 2,2 milliarder kroner.

Den militære bistanden inngår i utbetalinger på til sammen 1,5 milliarder dollar som USA har gitt Ukraina siden 2014. Det var dette året Russland annekterte Krim-halvøya og krigen brøt ut mellom russiskvennlige separatister og ukrainske regjeringsstyrker øst i landet.

En talsmann for Pentagon framholder at hjelpen vil styrke Ukrainas evne til å forsvare sin territorielle integritet og bidra til et «trygt, velstående, demokratisk og fritt Ukraina».

Nesten 13.000 mennesker er blitt drept i Ukraina siden krigen brøt ut i april 2014.

