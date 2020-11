Amerikanske helsemyndigheter tillater bruk av firmaet Regenerons eksperimentelle koronamedisin. President Donald Trump ble behandlet med antistoff-cocktailen.

Legemiddelet blir godkjent i et forsøk på å forhindre sykehusinnleggelse og et alvorlig sykdomsforløp for pasienter med milde til moderate symptomer.

Antistoff-cocktailen er blitt fremhevet av Trump-administrasjonen flere ganger. Da presidenten selv var innlagt med koronasykdom, ble han behandlet med blant annet Regenerons legemiddel.

Det er varslet at det vil være 300.000 doser tilgjengelig foreløpig. Pasienter trenger ikke betale for legemiddelet.

