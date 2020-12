USA håper å vaksinere 20 millioner før nyttår

Amerikanske helsemyndigheter mener opp mot 20 millioner amerikanere kan bli vaksinert mot koronaviruset før nyttår.

Ennå er ingen vaksine godkjent for bruk i USA, men de lovende resultatene fra både Pfizer og Modernas vaksine gjør at myndighetene har håp om at mange kan vaksineres før 2020 er over.

Ifølge Stephen Hahn, sjef i mat- og legemiddeltilsynet FDA, er målet at opp mot 20 millioner er vaksinert før nyttår. Det er FDA som skal godkjenne en vaksine. Pfizer-vaksinen skal opp til behandling neste torsdag.

– Så fort en vaksine er godkjent, vil jeg være den første som stiller meg i køen, og jeg vil oppfordre min familie til også å bli vaksinert, sier Hahn til Reuters.

