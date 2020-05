USA har godkjent gjør det selv-test

Amerikanske myndigheter har godkjent en test for koronavirus som folk kan gjøre hjemme ved å ta en spyttprøve.

Det er det amerikanske mat- og medisintilsynet FDA som har godkjent testen, melder avisen The Guardian fredag.

Testen koster 150 dollar, i overkant av 1.500 kroner. Den må tas under oppsyn av en lege, gjerne via videolink, som kan påse at den blir korrekt utført.

Godkjennelsen er et ledd i FDAs innsats for å utvide testkapasiteten blant amerikanerne. Over 1,3 millioner mennesker i USA var fredag registrert smittet av viruset, og av disse er over 77.000 døde.

(©NTB)