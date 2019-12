USA har utvist to kinesiske diplomater som var anklaget for spionasje etter at de kjørte inn i en militærbase i Virginia, skriver New York Times.

Utvisningen skjedde i all hemmelighet i september, men det er først nå at det har blitt kjent gjennom avisens artikkel. Det skal være første gang på over 30 år at USA har utvist kinesiske diplomater for mistanke om spionasje. Utvisningen førte til opptrapping av den spente situasjonen mellom verdens to største økonomier, som i halvannet år har vært fastlåst i en handelskrig. Fredag ble det imidlertid kjent at USA og Kina har blitt enige om første fase av en ny handelsavtale. Avtalen er imidlertid ikke undertegnet ennå fordi det gjenstår noe oversettelsesarbeid og en litt nøyere gjennomgang av teksten, ifølge USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer. (©NTB)