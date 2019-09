USA i samtaler med Houthi-opprørerne i Jemen

Trump-administrasjonen har innledet samtaler med Houthi-opprørerne i Jemen, som siden mars 2015 har vært under angrep fra en saudiledet, USA-støttet koalisjon.

Det bekrefter USAs viseutenriksminister for Nære Østen, David Schenker, overfor journalister under et besøk på al-Kharj-basen utenfor Saudi-Arabias hovedstad Riyadh.

– Vi fokuserer nå på å få en slutt på krigen i Jemen, sier han.

– I den grad det er mulig har vi også samtaler med houthiene for å komme fram til en gjensidig akseptert framforhandlet løsning på konflikten, sier Schenker.

Tvunget i eksil

Houthi-opprørerne grep makten i Jemens hovedstad Sana høsten 2014 og drev president Abd-Rabbu Mansour Hadi i eksil i Riyadh.

Den internasjonalt anerkjente regjeringen har siden returnert til havnebyen Aden i Jemen, men den saudiledede koalisjonen har ikke maktet å nedkjempe houthiene og få Hadi gjeninnsatt i Sana.

Regjeringen i Aden har den siste tiden også kommet under angrep fra separatister, støttet av De forente arabiske emirater, som krever uavhengighet for det sørlige Jemen.

Verdens verste

Ifølge uavhengige Yemen Data Project har den sudiledede koalisjonen gjennomført over 20.000 flyangrep mot påståtte opprørsmål de siste fire årene, og Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 90.000 mennesker er drept i krigshandlingene.

FN beskriver Jemen som verdens verste humanitære katastrofe. Sykehus, skoler, vannverk, renseanlegg og elektrisitetsforsyning er bombet, over 3 millioner mennesker er drevet på flukt og to tredeler av Jemens innbyggere – rundt 20 millioner mennesker – er ifølge FN avhengige av humanitær hjelp utenfra.

Bekrefter ikke

Schenker opplyser ikke når og hvor USA har ført samtaler med Houthi-opprørerne, hvem som har deltatt eller hva som konkret er diskutert.

En høytstående representant for opprørerne, Hamid Assem, vil verken bekrefte eller avkrefte at samtaler har funnet sted.

– At USA sier at de snakker med oss, er en stor seier for oss og viser at vi har rett, sier han.

