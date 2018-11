USA innfører sanksjoner mot saudiarabere etter Khashoggi-drap

Saudi-Arabias flagg vaier over landets konsulat i Istanbul. Torsdag kunngjorde USA at de har innført sanksjoner mot 17 saudiarabere for drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Foto: AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )