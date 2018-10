USA kan ha opplevd sitt verste hatangrep mot jøder noensinne

Synagoge-angrepet i Pittsburgh er trolig det blodigste angrepet på jøder i amerikansk historie, ifølge en menneskerettsgruppe.

– For jøder er det fullstendig samvittighetsløst å bli angrepet på en gudstjeneste under sabbaten lørdag morgen, og utenkelig at det skal skje i nåtidens USA, sier Jonathan A. Greenblatt, leder av Anti-Defamation League (ADL), en menneskerettsorganisasjon som jobber mot antisemittisme og hatkriminalitet.

– Dette voldelige angrepet, det blodigste antisemittiske angrepet i USA siden 2014, kommer dessverre på et tidspunkt da ADL har rapportert en historisk økning i både antisemittiske hendelser og antisemittisk trakassering på nettet, sier Greenblatt.

Angrepet han refererer til, er trolig angrepet i Kansas City som tok livet av tre personer.

Det foreløpig siste dødstallet som er oppgitt etter lørdagens angrep i Pittsburgh, er elleve.



