USA kritiserer Kinas behandling av uigurene

USA tar i bruk uvanlig harde ord i en skarp fordømmelse av Kinas behandling av de muslimske uigurene.

– Hundretusener, kanskje millioner, av uigurer holdes mot sin vilje i såkalte omskoleringsleirer der de tvinges til politisk indoktrinering eller annen grusom mishandling, sa utenriksminister Mike Pompeo fredag i en tale om religiøs frihet rundt om i verden.

Pompeo uttalte seg etter at en FN-rapport ble offentliggjort som beskriver masseinternering av uigurer under påskudd av å demme opp for ekstremisme i Xinjiang-provinsen, der de fleste uigurer er konsentrert.

Pompeo ble i forrige måned oppfordret til å innføre sanksjoner mot Kina i et brev som var signert av både demokratiske og republikanske kongressmedlemmer.

At Pompeo så sterkt framhever menneskerettighetene i Kina, er påfallende i en periode da USA har lite å si om menneskerettighetene hos allierte som Egypt og Saudi-Arabia.

(©NTB)

Mest sett siste uken