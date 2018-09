USA ligger langt bak målene i Parisavtalen

En ny rapport viser at USA bare ligger an til å nå to tredeler av de klimamålene de har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen.

Rapporten «Oppfyllelsen av Amerikas løfter», som er finansiert av tidligere New York-ordfører Michael Bloomberg, ble lagt fram i San Francisco onsdag i forbindelse med konferansen The Global Climate Action Summit.

Den viser at USA til tross for stort engasjement på grasrota, blant byer, stater og i næringslivet, ikke vil være i stand til å kompensere for president Donald Trumps beslutning om vrake sin forgjengers klimapolitikk.

Konferansen i San Francisco skal vise verden at USA er med i kampen mot klimaendringene, selv om president Donald Trump varslet at han vil trekke USA fra Parisavtalen. Hensikten er å samle alle som har klimaløsninger å komme med, slik at disse kan utveksles, diskuteres, forbedres og spres. Selv om klimaforhandlinger ikke står på agendaen, blir dette det aller største klimatoppmøtet i 2018.

