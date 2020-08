USA lover at koronavaksine blir gratis

En frivillig tester en vaksine mot covid-19-viruset i USA. Dersom en vaksine blir godkjent, blir dosene gratis for amerikanere, opplyser USAs helsedepartement. Foto: Hans Pennink / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Dersom en koronavaksine viser seg å være effektiv, vil amerikanske myndigheter sørge for at den blir gratis for landets befolkning, opplyser helsedepartementet.

USA har investert mer enn 10 milliarder dollar i seks vaksineprogram og signert kontrakter for leveringen av 100 millioner doser dersom en vaksine blir godkjent. – Vi lemper ikke på den strenge reguleringen som skal evaluere og forhåpentligvis godkjenne vaksinen, sier Paul Mango, en av de øverste lederen i USAs helsedepartement. Selve vaksinedosene blir betalt av myndighetene, men folk må betale legene og klinikkene som administrerer vaksinene. Denne kostnaden blir dekket av de fleste private og offentlige helseforsikringer, ifølge helsedepartementet. – Vi er i rute til å levere flere hundre millioner doser innen januar 20201, sier Mango. USAs nasjonale helseinstitutt opplyser at de er forsiktig optimist med tanke på at minst ett av de seks vaksineprogrammene lykkes. (©NTB)

