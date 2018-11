USA lover dusør for tips om ettersøkte PKK-ledere

USA har lovet millioner av dollar i dusør for informasjon om tre kurdiske militsledere i det som fremstår som et forsøk på å blidgjøre Tyrkia.

Under et besøk i Ankara tirsdag opplyste den amerikanske statssekretæren Matthew Palmer at opplysninger om PKK-lederne skal belønnes med 5 millioner dollar (over 40 millioner kroner) for den ene, 4 millioner for den andre og 3 millioner for den tredje.

Amerikanske myndigheter har også lagt ut bilde av alle tre på en Twitter-konto. I teksten står det at alle som kommer med tips, er garantert 100 prosent konfidensialitet, og at det også er mulig å få hjelp til flytting.

To av de etterlyste kurderne anses som PKKs egentlige ledere etter at Abdullah Öcalan ble pågrepet i Tyrkia i 1999 og dømt til livsvarig fengsel. Analytikere mener de oppholder seg i Nord-Irak, eventuelt i Iran.

PKK-geriljaen er forbudt i Tyrkia og står på terrorlisten til både USA og EU. USA har imidlertid hatt et tett samarbeid med kurderne på syrisk side av grensen, der YPG-militsen har spilt en vesentlig rolle i kampen mot IS.

Det har imidlertid ikke falt i god jord i Tyrkia, som likestiller YPG med PKK, og har gjennomført en større offensiv mot kurdisk-befolkede områder på syrisk side av grensen.

Forholdet mellom USA og Tyrkia fikk seg også en kraftig knekk som følge av den nesten to år lange fengslingen av den amerikanske pastoren Andrew Brunson.

I oktober ble han løslatt, og etter dette har både USA og Tyrkia ivret for å forbedre forholdet.

