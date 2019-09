USA med sanksjoner mot tre nordkoreanske grupper som anklages for hacking

USA har innført sanksjoner mot tre nordkoreanske statsstøttede grupper, som amerikanske myndigheter mener står bak dataangrep mot kritisk infrastruktur.

En av gruppene, kjent som Lazarus-gruppen, anklages for å stå bak WannaCry 2.0-viruset, også kalt ormen, som rammet over 200.000 datamaskiner i 150 land i 2017, samt et dataangrep mot Sony.

Ifølge det amerikanske finansdepartementet har de nordkoreanske gruppene også forsøkt å stjele fra finansinstitusjoner og skaffe seg informasjon om private kredittkort for å finansiere Nord-Koreas atomvåpenprogram og rakettprogram.

Hackingen skal også ha hatt som formål å samle etterretningsinformasjon, spesielt fra Sør-Korea.

De tre gruppene har ifølge amerikanske myndigheter trolig stjålet 571 millioner dollar i kryptovaluta siden 2017.

(©NTB)