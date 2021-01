USA mener Taliban ikke overholder fredsavtalen

Taliban oppfyller ikke forpliktelsene i fredsavtalen med USA og har ikke redusert volden eller kuttet båndene til al-Qaida, hevder Pentagon.

Det amerikanske forsvarsdepartementet viser til at avtalen krever at Taliban stanser angrepene på amerikanske og afghanske styrker, kraftig reduserer voldshandlingene i landet og fortsetter fredssamtalene med den afghanske regjeringen i Kabul.

– Uten at de oppfyller sin del av avtalen om å avstå fra terrorisme og å stoppe de voldelige angrepene mot afghanske sikkerhetsstyrker er det veldig vanskelig å forlikes. Men vi er fortsatt involvert for å prøve å finne en løsning, sier talsperson John Kirby ved Pentagon.

Han understreker at president Joe Biden er forpliktet til avtalen fra februar 2020 mellom USA og den afghanske opprørsbevegelsen.

USA har i avtalen gått med på å redusere antall soldater i landet til 2.500 og trekkes seg helt ut innen mai. Det er imidlertid et åpent spørsmål om det skjer dersom ikke Taliban innfrir sin del av avtalen.

Kirby vil ikke kommentere det direkte, men viser til at USA er fornøyd med de 2.500 soldatene som for tiden er i Afghanistan. Det er nærmere 13.000 færre enn for ett år siden og nok til å utføre USAs oppdrag i landet og slå tilbake mot angrep fra islamistgruppene IS og al-Qaida, påpeker han.

(©NTB)

Reklame Nå hamstrer norske menn sexleketøy til seg selv