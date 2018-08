USA mistenker at Russland sto bak hackerangrep mot Sverige

Et hemmeligstemplet dokument viser at amerikanske myndigheter mistenker Russland for å stå bak angrepet mot ni av Sveriges største nettmedier i 2016.

Russland har vært nevnt før, men ikke offentlig utpekt som mistenkt i angrepet, som fant sted parallelt med presidentvalgkampen i 2016 og svensk debatt om fordeler og ulemper ved medlemskap i NATO.

Det er nettavisen Buzzfeed som har fått tak i et dokument fra det amerikanske innenriksdepartementet, der Russland utpekes som mistenkt for blant annet hackingen i mars 2016. Nettsidene til flere av Sveriges største aviser, deriblant Aftonbladet og Expressen, lå nede fra 20-tiden lørdag 19. mars etter å ha blitt utsatt for et omfattende og samkjørt hackerangrep. De fleste var oppe igjen i 23-tiden, men noen sider hadde problemer i flere dager etterpå. Deretter var det flere tilfeller av såkalte overbelastningsangrep på minst ni av de største mediene på nett i Sverige flere ganger i mars.

Advarte ambassadører

Notatet fra USA ble sendt ut til amerikanske ambassadører i Europa 19. oktober 2016. Der framgår det at Russland mistenkes for å stå bak hackerangrepet og for å påvirke det forestående presidentvalget i USA. En desinformasjonskampanje rettes til og med mot NATO og utvalgte samarbeidsland som Sverige og Finland, heter det.

– Russiske aktører mistenkes for å stå bak nylig gjennomførte forsøk på å infiltrere Sverige med forvrengt og falsk informasjon om NATO i svensk presse, ved tankesmiearrangement og i sosiale medier, står det i notatet.

Og videre:

– Russland mistenkes også for å ha utført cyberangrep mot svenske medier i mars 2016.

NATO-debatt

Da angrepene ble utført, pågikk en svensk debatt om fordeler og ulemper ved eventuelt svensk medlemskap i NATO. Kort etterpå ble det videre oppdaget at datatrafikken til Sverige fra russiske internettoperatører hadde økt kraftig i samme tidsrom som angrepene pågikk. Det beviser for øvrig ikke at angrepene kom fra Russland, og svenske myndigheter har ikke offentlig utpekt noen mistenkt i saken, men det er nevnt flere steder at det er påfallende sammentreff i saken.

Angrepene mot de svenske mediene fant også sted samtidig som epostene til Demokratene i USA ble hacket mens valgkampen pågikk der.

Buzzfeed har fått tilgang til dokumentet etter at en domstol slo fast at opplysningene der er offentlige i henhold til amerikanske informasjonslovgivning. Deler av dokumentet er for øvrig fremdeles hemmeligholdt og ikke frigitt.

(©NTB)

Mest sett siste uken