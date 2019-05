USA mistenker Syria for et nytt kjemisk angrep

Bilde fra et angrep fra russiske og syriske fly over byen Idlib nordøst i Syria i begynnelsen av mai. Tirsdag sa amerikanske myndigheter at de mistenkte syriske regjeringsstyrker for å ha begått et kjemisk angrep mot byen hvor opprørere fremdeles har kontrollen. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)