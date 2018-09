USA nærmer seg mellomvalg – forhåndsstemmingen har begynt

Enkelte amerikanske delstater har allerede åpnet for forhåndsstemming i forbindelse med mellomvalget som arrangeres 6. november.

Valget vil avgjøre om Republikanerne beholder flertallet i Kongressen eller om Demokratene overtar kontrollen over ett eller begge kamre. Meningsmålinger tyder på at det mange steder er jevnt mellom kandidater fra de to partiene.

Hvis Demokratene får flertall i enten Senatet eller Representantenes hus, vil det gi partiet mer makt til å stanse politikken til president Donald Trump.

Minnesota var den første delstaten som fredag åpnet for forhåndsstemming, og South Dakota fulgte like etter. I løpet av de neste dagene vil flere andre delstater gjøre det samme.

Det har allerede i flere måneder blitt ført en intens valgkamp i forbindelse med primærvalgene i begge partier. President Donald Trump har dessuten holdt flere valgkampmøter til støtte for republikanske kandidater. Så sent som torsdag var han i Las Vegas for å vise støtte til partiets kandidater til Kongressen, samt en guvernørkandidat.

