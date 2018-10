USA nyanserer trussel om å «ta ut» russiske raketter

USAs NATO-ambassadør sier uttalelsen hennes om å «ta ut» russiske raketter ikke var ment som noen trussel om et amerikansk forkjøpsangrep.

«Jeg snakket ikke om et forkjøpsangrep på Russland», skriver den amerikanske NATO-ambassadøren Kay Bailey Hutchison på Twitter.

Presiseringen kommer etter at Hutchison tirsdag varslet at USA kan bli tvunget til å treffe mottiltak hvis Russland ikke stopper utviklingen av et nytt rakettsystem kalt 9M729.

USA mener det nye rakettsystemet er i strid med INF-avtalen fra 1987, som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter.

– Mottiltaket vil være å ta ut rakettene som utvikles av Russland i strid med avtalen. Det vil være mottiltaket på sikt, sa hun.

Hutchison understreket at USA ikke er på vei i den retningen nå. Men kommer utviklingen til et punkt der Russland er i stand til å gjennomføre angrep med de nye rakettene, vil USA måtte se nærmere på mulighetene for å utvikle en evne til å ta dem ut, ifølge Hutchison.

Nå presiserer hun på Twitter at det hun mente, var at USA i en slik situasjon vil måtte utvikle tilsvarende evne som Russland.

USAs frykt er at Russland i realiteten er i ferd med å utvikle mellomdistanseraketter som kan utstyres med atomstridshoder og ramme Europa nesten uten forvarsel.

Russland har på sin side nektet for brudd på INF.

(©NTB)

