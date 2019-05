USA og Japan vil samarbeide om romfart

USA og Japan er enige om å innlede et samarbeid om utforskning av verdensrommet, sier president Donald Trump.

Trump sa dette under en felles pressekonferanse med Japans statsminister Shinzo Abe i Tokyo mandag og lovet at de to landene «skal til månen og Mars med det aller første».

– Fra et militært synspunkt er det ingenting som akkurat nå er viktigere enn verdensrommet, sa Trump.

Abe lovet på sin side at Japan «vil gå hånd i hånd» med USA i enkelte spørsmål og japanske nyinvesteringer i enkelte amerikanske delstater.

(©NTB)