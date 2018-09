President Donald Trump er positiv til et nordkoreansk forslag om et nytt toppmøte med Kim Jong-un.

– Presidenten har mottatt et brev fra Kim Jong-un. Det var et veldig varmt, veldig positivt brev, sa talsperson Sarah Sanders i Det hvite hus mandag.

Hovedformålet med brevet skal ha vært å bli enige om et nytt toppmøte.

– Det er vi åpne for, og vi er allerede i gang med å koordinere, sier Sanders.

Trump og Kim holdt et historisk toppmøte i Singapore i juni. Etter møtet var Trump svært positiv, og han uttrykte håp om at Nord-Korea nå ville gå med på full atomnedrustning.

Siden da skal imidlertid samtalene mellom de to landene ha gått trått. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton sa mandag at amerikanske myndigheter fortsatt venter på at Nord-Korea skal ta konkrete skritt i retning atomnedrustning.

