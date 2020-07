USA og Russland i sikkerhetssamtaler om verdensrommet

Russiske og amerikanske diplomater møttes mandag i Wien for å diskutere sikkerhet i verdensrommet.

Møtet har vært planlagt i flere måneder, men like før helgen anklaget USA og Storbritannia russiske myndigheter for å ha skutt opp et anti-sattelittvåpen – en anklage som russerne avviser blankt.

Mandagens møte vil bli etterfulgt av tre dager med samtaler om atomvåpenkontroll.

Den amerikanske statssekretæren Christopher Ford anklaget fredag både russiske og kinesiske myndigheter for å ha gjort verdensrommet om til en krigssone. Han sier at USA ikke ønsker å forby utplassering av våpen i verdensrommet, men i stedet få på plass regler for hva som regnes som anstendig oppførsel – regler basert på prinsipper om «proporsjonalitet og menneskelighet», som allerede gjelder i krig.

Russland og Kina ønsker på sin side en internasjonal traktat som forbyr utplassering av våpen i verdensrommet.

USAs Space Command mener at Russland testet et anti-satellittvåpen i midten av juli, en test som lignet på den landet utførte i 2017.

Men ifølge det russiske utenriksdepartementet omfattet testen kun en liten «inspeksjonssatellitt», som skulle inspisere et russisk romfartøy på nært hold.

– Russland har alltid vært og er fortsatt et land som er forpliktet til en fullstendig demilitarisering av verdensrommet og som er imot utplassering av ethvert våpen i verdensrommet, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

