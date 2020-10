USA: Prinsipiell enighet om forlengelse av atomavtale med Russland

USA og Russland har en prinsipiell enighet om å forlenge den nye START-avtalen, som er den siste store avtalen om nedrusting av atomvåpen mellom landene.

«New START»-avtalen trådte i kraft i 2011 og utløper i februar 2021.

– Vi er faktisk villige til å utvide New START-avtalen for en tidsperiode forutsatt at de til gjengjeld går med på en begrensning, å fryse sitt atomvåpenarsenal, sier forhandler for USA, Marshall Billingslea.

