USA sender to millioner doser av malariamedisin mot covid-19 til Brasil

USA har sendt to millioner doser av malariamedisinen hydroksyklorokin til Brasil for bruk i kampen mot covid-19, opplyser Det hvite hus.

Det skjer selv om det ikke er vitenskapelig dokumentert at medikamentet er effektivt i behandlingen av covid-19.

Verdens helseorganisasjon WHO har inntil videre stoppet utprøving av malariamedisinen hydroksyklorokin i behandlingen av covid-19 etter at en stor studie tyder på at slik medisinering av covid-19-pasienter kan øke dødsrisikoen.

Men både amerikanske og brasilianske myndigheter fortsetter å anbefale å behandle covid-19-pasienter med hydroksyklorokin.

(©NTB)