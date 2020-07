USA sikter kinesiske hackere for forsøk på å stjele forretningshemmeligheter knyttet til utvikling av koronavaksine. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

USA anklager to kinesiske hackere for å ha stjålet forretningshemmeligheter verden over, den siste tiden særlig knyttet til utvikling av en koronavaksine.

De to hackerne er ifølge siktelsen tilknyttet Kinas sikkerhetsdepartement og har også har menneskerettsaktivister i Hongkong og USA som mål for sin virksomhet. USA, Storbritannia og Canada anklaget i forrige uke russiske hackere for å forsøke å stjele data knyttet til forskning og utvikling av en vaksine mot koronaviruset. Nå rettes anklagene også mot Kina. – Kina har nå tatt plass, sammen med Russland, Ira og Nord-Korea, i den skammelige klubben av nasjoner som gir datakriminelle en trygg havn i bytte mot at de jobber for staten, sier assisterende justisminister John Demers. Det går ikke fram av siktelsen om hackerne har lyktes med å tilegne seg viktig data knyttet til forskning og utvikling av koronavaksine, men alt i januar skal de ha forsøkt å bryte seg inn i dataanlegget til flere amerikanske firma som jobber med dette. (©NTB)

